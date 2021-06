Friese derby op 19 december, SC Heerenveen opent eredivisieseizoen

De eerste Friese derby staat op het programma voor zondag 19 december. Cambuur en Heerenveen nemen het dan in het Cambuur Stadion tegen elkaar op. De tweede Friese wedstrijd staat gepland voor 31e speelronde. Daar is echter nog geen datum voor geprikt. Wel is bekend dat het tussen 28 april en 3 mei zal zijn.

Het volledige conceptprogramma is hier te vinden.