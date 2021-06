Meerdere meldingen over dode vissen in water door zuurstoftekort

Door de zware buien raakt het riool vol en wordt een overstort aangezet. Die pompt het overtollige water de sloot in. Dat kan er toe leiden dat er een tekort aan zuurstof ontstaat in het water. Dat zorgt weer voor flauwe en dode vissen. Het Wetterskip laat nu extra water in om het systeem door te spoelen. Dan neemt het zuurstofgehalte weer toe.

Geel haar

Afgelopen weekend kwamen er ook meldingen uit de Peinder Mieden en Opeinde van mensen die geel haar en gele nagels kregen na het zwemmen. Ook daar doet het Wetterskip onderzoek naar. Waarschijnlijk gaat het niet om een illegale lozing, zo denkt Jasper de Rijke. "Daarvoor liggen de locaties te ver uit elkaar."

Wat de precieze oorzaak is, wordt nog onderzocht. De resultaten worden ergens de komende dagen verwacht. De gemeente Smallingerland heeft een zwemverbod ingesteld.