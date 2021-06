Nieuw gedicht van de Dichter fan Fryslân: 'Geluk'

Geluk

waar haar moeder is geboren

in dat kleine huis

in de Stellingwerven

of veel zuidelijker

op die krappe kamer

met zicht op de bergen

zegt het iets?

over haar kansen

over het geluk dat ze zal vinden

over het geld dat ervoor moet worden neergelegd

over de ruimte die ze zichzelf

toe durft te staan

natuurlijk kun je zeggen, wat is een kans eigenlijk?

en wat is geluk?

pas veel later

als ze zelf achterom begint te kijken

zal ze het weten

verwachting

die op de een of andere manier

een pad vindt