Musical De Tocht komt in nog te bouwen theater op oude Brada-terrein

Het nieuwe theater moet plaats geven aan 1.460 toeschouwers. De organisatie hoopt dat de voorstelling meerdere seizoenen kan worden gespeeld, maar er staan in ieder geval eerst 200 voorstellingen gepland.

Perfect

"Deze locatie zou ons perfect passen, mede doordat deze dicht bij het station is en daardoor goed bereikbaar voor een breed publiek. Daarnaast zijn er voldoende parkeermogelijkheden en is ook de aanrijroute van buiten de stad prima. Last but not least ligt het terrein dicht bij de start van de echte Elfstedentocht wat bijdraagt aan de beleving", zegt marketingdirecteur Foppe van der Veen van De Tocht.

'Geweldige kans'

Wethouder Hein Kuiken van de gemeente Leeuwarden is blij met het nieuws: "Dat zo'n grote musical zich in Leeuwarden wil vestigen is een geweldige kans voor de stad en de hele provincie. Hiermee laten we heel Nederland zien dat we ook na het culturele hoofdstadjaar groots blijven denken", aldus Kuiken.

De organisatie hoopt dat de musical voor het eerst in oktober 2022 kan worden opgevoerd.