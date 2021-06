Groep Friese postduiven kan de weg terug niet vinden

De postduiven zijn afgelopen weekend losgelaten in Sittard en in Sens, een stadje in de buurt van Orléans in Frankrijk. Normaal gesproken zijn de duiven binnen een dag terug op het thuisadres. Veel duivenhouders wachten nog. De oorzaak lijkt te liggen in het weer onderweg. Dat heeft invloed gehad op de route van de postduiven.

'Oneerlijk en kwade opzet'

Het zorgt voor woede op social media. Op Facebook werden de mensen die betrokken waren bij het loslaten van de duiven beschuldigd van oneerlijk gedrag en kwade opzet.

Dat gaat te ver, vindt voorzitter Wiebren van Stralen van de Friese afdeling. Volgens hem is er een inschattingsfout gemaakt bij het loslaten van de duiven.

Op de route lag een 'frontale zone', dat is een overgangszonde tussen twee luchtlagen. Daarnaast is de weersvoorspelling op de route niet uitgekomen. Dat zou kunnen verklaren waarom de duiven langer onderweg zijn. Het bestuur neemt verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd en wil er alles aan doen om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt.