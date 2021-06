Ootstellingwerf: Fryslân moet Drentse aanpak met vakantieparken volgen

De provincie Drenthe heeft zes miljoen euro gestoken in het vitaler maken van oude parken. Soms slaagt dat niet en dan krijgen parken een andere functie. Drenthe wil bijvoorbeeld ook parken aanpakken die geen recreatieve bestemming meer hebben, met als doel om verwaarlozing tegen te gaan.

Ooststellingwerf profiteert niet

Een camping in Hoogersmilde aan de rand van het Drents-Friese Wold, heeft nu een ton gekregen van het programma Vitale Vakantieparken Drenthe.

En ook al is Ooststellingwerf lid van het Recreatieschap Drenthe, de Friese gemeente krijgt die miljoenen niet. Dat wil Ooststellingwerf wel graag, want volgens de wethouder werkt de aanpak in Drenthe.

Hoopvolle geluiden

Jager krijgt, naar eigen zeggen wel 'hoopvolle geluiden' dat er wat staat te gebeuren in Fryslân. "We hebben er bij de provincie op aangedrongen het Drentse model te volgen, omdat het fantastisch werkt. Ik hoop van harte dat we in Friesland ook zoiets krijgen."