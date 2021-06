SC Cambuur wil Sam Hendriks voor de derde keer naar Leeuwarden halen

De 26-jarige Hendriks speelde het afgelopen seizoen voor Go Ahead Eagles, maar liep daar uit zijn contract. En omdat Cambuur topschutter Robert Mühren kwijtraakt aan Volendam, zoekt trainer Henk de Jong twee nieuwe spitsen.

"Interessante speler"

De Jong zegt dat Cambuur nog niet met Hendriks gesproken heeft, maar dat ze hem wel volgen. "We vinden hem een heel interessante speler om een van onze twee spitsen te worden". Technisch manager Foeke Booy is met vakantie en kon daarom niet op het nieuws reagern.

"Het is aan de club om op dit nieuws te reageren", zegt Hendriks' zaakwaarnemer. "Maar ik zal het niet ontkennen."

Kruisband gescheurd

Hendriks speelde twee keer eerder een periode voor Cambuur. Begin 2019 huurden de Leeuwarders hem van het Belgische OH Leuven. Hij scheurde in de thuiswedstrijd tegen Den Bosch zijn kruisband. Hij had toen veertien wedstrijden gespeeld, waarin hij acht doelpunten maakte.

Nadat Hendriks bij Leuven gerevalideerd was, haalde Cambuur hem opnieuw naar Leeuwarden. Dat was in de tweede seizoenshelft van 2019/2020. Echter, hij kwam niet aan spelen toe in de ploeg van Henk de Jong.

Het afgelopen seizoen speelde Hendriks 35 competitiewedstrijden voor Go Ahead Eagles. Daarin scoorde hij acht maal.