Onderhoud aan wegen kost Leeuwarden miljoenen meer dan gedacht

Het opknappen van de wegen kost de gemeente Leeuwarden veel meer geld dan gedacht. Op dit moment stevent Leeuwarden af op een tekort van 11 miljoen euro in 2025.

Twee jaar geleden is begroot dat de gemeente ieder jaar zo'n 6,3 miljoen euro nodig heeft voor het onderhoud. Maar uit inspectie komt naar voren dat er veel meer moet gebeuren dan de afgelopen jaren. Actie is nodig, schrijft burgemeester Sybrand Buma aan de Leeuwarder gemeenteraad.

Droogte, dooi en rioolwerk

De kwaliteit van de wegen is dus niet goed. Dat komt voor een deel door de droogte van de afgelopen jaren. Wegen hebben daardoor meer last van de wortels van bomen. Er is ook schade door de dooi. En eerder werd werk aan het riool ook wel eens aangegrepen om wegen te verharden, maar tegenwoordig hoeven wegen niet meer open bij rioolwerk.

Door al het extra werk volstaat de jaarlijkse 6,3 miljoen niet meer. Op het moment is de verwachting dat het tekort 11 miljoen euro is in 2025.