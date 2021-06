Gemeente Súdwest: ProRail moet onbeveiligde spoorwegovergangen sneller aanpakken

Bakker vindt dat het proces ook hier te lang duurt. "Zolang er geen definitieve oplossing is, moet de overgang in ieder geval veiliger gemaakt worden dan nu, bijvoorbeeld door waarschuwingslichten." Voor de koeien kan er volgens Bakker het best een tunnel komen. Dat is veiliger voor de koeien, maar ook beter voor het treinverkeer naar Stavoren.

Al sinds 2017 gesproken, maar nog niets gedaan

Een goede oplossing bij Hindeloopen is niet alleen van belang voor het maatschap Bokma, maar ook voor recreatieboerderij 'De Gelukskever' aan de andere kant van het spoor. Recreatie-ondernemer Guido Furthmüller waarschuwt zijn gasten van tevoren voor de gevaarlijke spoorovergang. Hij heeft vooral ergernissen over het feit dat er al sinds 2007 gesproken wordt over mogelijke oplossingen, maar dat er aan de spoorovergang zelf niets gedaan wordt.

Een openbare spoorovergang voor koeien én gemotoriseerd verkeer is in strijd met de regels voor veilig spoorverkeer. De overgang moet daarom voor 2023 aangepast zijn. "De wil is er. Ik ga er vanuit dat ook deze spoorovergong voor 2023 wordt beveiligd", zegt wethouder Bakker daarover.