Operaasje Fryske flagge: Lisa Veltman werkt en woont voor Formule 1 in Engeland

Lisa Veltman heeft altijd geweten wat ze wilde: werken in de Formule 1. Dus toen ze 18 werd, verhuisde ze van Dronrijp naar Delft om Luchtvaarttechnologie te studeren. Vijf jaar geleden ging ze nog een stap verder. In Italië studeerde ze af. "Sinds toen ben ik eigenlijk niet meer teruggekomen."

Lisa blijft het leuk vinden om steeds op andere plekken met wonen, met name om te leren over culturen en om nieuwe vrienden te maken. "Je kunt van iedereen wel leren. Het maakt je een beter mens."

Een team

Op het moment woont ze in Brackley, Engeland. Het dorpje is niet groot, maar de Formule 1-kenners komt het vast bekend voor, omdat ze het kennen van het team Mercedes. Lisa zelf werkt een paar dorpen verderop voor de concurrent: team Alpine. Ze werkt drie dagen thuis en twee dagen in de week op de fabriek in Enstone.

Lisa gaat dus niet met de Formule 1 de wereld over. Maar dat geldt voor het grootste deel van de medewerkers van team Alpine. "Wij zijn uiteindelijk een team en werken met ongeveer 750 man op de fabriek. Daarvan gaan 80 naar het circuit." Maar ze mist er niet minder om: "Met z'n allen werk je toch voor hetzelfde doel, om die races te winnen."

Rypstermerke

Lisa werkt aan de onderdelen die te maken hebben met het sturen en remmen van de Formule 1-auto's. "Wij werken aan alles tussen het wiel en de auto in, de sticks", legt Lisa uit. "Maar we doen ook van alles met wat binnenin het wiel zit, of binnenin de auto, wat voor de vering zorgt of voor de stuuruitslag."

Normaal vindt in het eerste weekend van juni de Rypstermerke plaats in Lisa's geboortedorp Dronrijp. "Meestal probeer ik dan wel in Dronrijp te zijn", zegt Lisa. "Want dat blijft thuis-thuis. Voor de rest kan mijn huis overal op de wereld wel staan."