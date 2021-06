HEA! Dora gaat met pensioen

Dora Brinkman werkt al vanaf haar 15e in de horeca. Ze heeft in kroegen gewerkt, was slager en kok en sinds 11 jaar heeft ze haar eigen viszaak: Fisk & Sa in Koudum. Maar het is mooi geweest. Binnenkort gaat ze met pensioen. Ze gaat de klanten, gezelligheid en communicatie missen, maar ze heeft ook zin in de rust. Eindelijk heeft ze tijd voor al haar hobby's.