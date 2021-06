Rechtbank verlengt voorarrest Mexicaanse verdachte drugslab Kootstertille

De twee mannen waren in de loods aan de Oastkern aanwezig toen de politie daar een inval deed. In hetzelfde onderzoek werden twee weken later een 36-jarige inwoner uit Kootstertille en een 36-jarige man uit Franeker aangehouden.

In de loods werd methamfetamine, ook wel crystal meth, geproduceerd. De politie vond 94 kilo van deze drugs. Bovendien vond de politie 90 liter aan grondstoffen waarmee de synthetische drugs wordt gemaakt.

Financiële problemen

De Mexicaan is waarschijnlijk ook verbonden geweest aan een drugslab in Grootegast in Groningen. Dat geldt ook voor de Tilster en de verdachte uit Franeker.

De verdachte uit Amsterdam heeft waarschijnlijk alleen in Kootstertille meegewerkt aan het maken van drugs. Hij was vanwege financiële problemen in de drugshandel gestapt, zo vertelde hij de rechter.

Vluchtgevaar

De rechtbank heeft besloten dat de man zich na zijn vrijlating bij de reclassering moet melden. Hij moet een ambulante behandeling ondergaan, en hij moet meewerken aan schuldhulpverlening. In verband met vluchtgevaar blijft de Mexicaan vastzitten.