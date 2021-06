Risiconiveau Fryslân omlaag: van zeer ernstig naar ernstig

In Fryslân lag het aantal positieve testen in die week op 58 per 100.000 inwoners. Dat zou goed genoeg zijn voor nog een lager risiconiveau, namelijk 'zorgelijk'. Maar het aantal ziekenhuisopnames was in 20 per 1 miljoen inwoners. Pas als dat leger als 16 is, zou het risiconiveau in Fryslân verder kunnen zakken.

Zes regio's wel zorgelijk

Zes regio's in Nederland hebben nu wel dat risiconiveau 'zorgelijk'. Dat zijn Groningen, Drenthe, IJsselland, Kennemerland, Gooi & Vechtstreek en Limburg-Zuid. 'Zorgelijk' is het op een na laagste risiconiveau.