Werkzaamheden aan de Alde Dyk in Kootstertille: weg moet veiliger en stiller

Om de geluidsoverlast te verminderen worden de klinkers van de Alde Dyk vervangen door tweekleurig asfalt. Daarnaast worden maatregelen getroffen die de snelheid van het verkeer moeten verminderen. Zo komen er wegversmallingen door plantenbakken te plaatsen.

Op de kruising van de Alde Dyk en de Pinsksterblomstrjitte wordt bovendien een veilige oversteekplaats gemaakt, waar voetgangers en fietsers in twee delen kunnen oversteken. Het ontwerp voor de oversteekplaats is door een samenwerking tussen Plaatselijk Belang, omwonenden en bedrijven binnen de gemeente tot stand gekomen.

Van 14 tot 19 juni afgesloten

Door werkzaamheden aan het asfalt is de doorgaande route van 14 tot en met 19 juni afgesloten. Dit heeft gevolgen voor de route naar de Oastkern. Vanaf de Oastkern en de N369 kunnen automobilisten de omleiding volgen die is aangegeven. De verwachting is dat de werkzaamheden begin juli klaar zullen zijn.

De omleidingen zorgen voor onrust bij sommige bewoners in Kootstertille. Op social media worden automobilisten opgeroepen om de snelheid aan te passen.