Vincent van Sliedregt is de nieuwe trainer van Aris

Het afgelopen seizoen was Van Sliedregt assistent-coach bij Yoast United, dat net als Aris in de Dutch Basketball League gespeeld. Hij was ook hoofdtrainer van Lekdetec.nl, dat in de eredivisie van de vrouwen speelt.

Als speler was Van Sliedregt actief in de Nederlandse eredivisie en in de Italiaanse Serie C.

Mooie stap in de nieuwe competitie

"Als een club als Aris belt, dan neem je op", zegt Van Sliedregt over zijn stap naar Leeuwarden. "De kans om verder te ontwikkelen samen in Leeuwarden is een hele mooie. In het bijzonder met de stap de BNXT-League in."