Dagelijks gemiddelde aan nieuwe coronabesmettingen zakt onder de 50

Gemiddeld waren het de afgelopen week 49 per dag. Gisteren lag dat gemiddelde nog op 53, een week geleden op 85. De laatste keer dat het gemiddelde onder de 50 lag, was op 27 september vorig jaar.

Zeven gemeentes zonder nieuwe gevallen

De meeste nieuwe besmettingen zijn dinsdag gemeld in de gemeentes Leeuwarden en Súdwest-Fryslân met ieder 7. In zeven Friese gemeentes zijn dinsdag geen nieuwe besmettingen gemeld. Dat gaat om Harlingen, Ooststellingwerf, Dantumadiel en de vier eilanden.

In Fryslân is in de afgelopen 24 uur één nieuw sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus. Dat gaat om een inwoner van Smallingerland. Er zijn geen personen met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):