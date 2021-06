VVD-raadslid Emile Vogels overleden: "Vergeet niemand, dat typeerde hem echt"

Het in Tzummarum geboren raadslid was bekend van de boerenacties begin jaren '90. Hij was actief bij vele organisaties, zoals de Vereniging voor Volksvermaken, kaatsvereniging Tzummarum en als hoofdbestuurder bij kaatsbond KNKB. In 2017 werd Vogels benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Verbindend en meelevend

Joke Osinga, fractievoorzitter van de VVD-Waadhoeke noemt het overlijden van Vogels een grote klap. "Voor zijn vrouw, zijn kinderen en voor zijn verdere familie. Maar wij als fractie zijn ook erg geschrokken."

Vogels, die een akkerbouwbedrijf had in Firdgum, was heel belangrijk voor de fractie. "Hij was erg betrokken bij de wereld om zich heen en bij de mensen om zich heen. Het was een actieve man", zegt Osinga. "Het was een persoon die zich verbinden en meelevend instelde en oplossingsgericht was."

'Vergeet niemand'

Op 3 juni was Vogels voor het laatst aan het woord in de gemeenteraad. Hij maakte zich toen sterk voor de verdeling van de coronagelden over de culturele instellingen. De kleinere instellingen mochten niet worden vergeten. Osinga: ''Vergeet niemand', dat typeerde hem echt."