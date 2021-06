Buma geeft politie extra bevoegdheid bij PI Leeuwarden vanwege zware criminelen

Ontsnappen

De Leeuwarder gevangenis, ook wel de Marwei genoemd, werd eind jaren tachtig gebouwd aan de Holstmeerweg. De gevangenis stond bekend als één waaruit je niet kon ontsnappen.

Sinds de opening in 1989 zijn drie gedetineerden ontsnapt. De meeste opvallende was de vlucht naar de vrijheid met een helikopter in 1991. Een Turkse drugsbaron verbaasde iedereen door zijn ontsnapping door de lucht. Dat zorgde toen voor veel opschudding en politieke discussies in de Tweede Kamer.