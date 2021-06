Wijckel niet meegenomen in draagvlakonderzoek naar AZC Balk: "Nu is er een onvolledig beeld"

Over de kwestie is een petitie opgezet in de gemeente. Ook zijn er brieven ingestuurd, waarover in de raadsvergadering van de gemeente op dinsdag is gesproken. Volgens Jan van Zanden, CDA-fractievoorzitter van de Fryske Marren, ging het vooral over de interpretatie van het draagvlakonderzoek.

Van Zanden zegt het belangrijk te vinden om te kijken wat er gebeurt met de mensen die zich niet hebben uitgesproken in het onderzoek. "De vraag is, de groep die zich niet geuit heeft, wat gebeurt daarmee? Dat zullen we ook nooit weten."

De menselijke maat

Vanuit het AZC laten enkele mensen nu ook van zich horen: door een brief te schrijven hebben drie bewoners uit het AZC opgeroepen om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen.

Dat vindt Van Zanden ook belangrijk. "Het gaat om mensen, dat staat bij ons voorop", zegt de CDA'er. "'Afspraak is afspraak' is ook heel belangrijk, maar je hebt ook te maken met mensen die hier zijn gekomen vanuit erbarmelijke omstandigheden."

Standpunt

Volgens Van Zanden heeft ongeveer de helft van de mensen in het AZC al een status en zullen ze binnenkort een woning krijgen. "Wij hebben begrepen dat het COA erop inzet om de mensen voor september al te plaatsen. Ze proberen de andere groepen mensen ook op tijd te plaatsen, zodat je geen rare situaties krijgt."

"Die menselijke maat is heel belangrijk. Dat maakt deze kwestie ook zo lastig", zegt Van Zanden. De CDA-fractie zal vanavond een standpunt over de kwestie innemen.