Moordverdachte Mûnein naar Pieter Baan Centrum voor psychologisch onderzoek

Omdat de verdachte naar het PBC gaat, zal de inhoudelijke behandeling van de zaak pas eind dit jaar of begin 2020 plaatsvinden. Op 16 maart is er op verzoek van advocaat Rob Jan Pardijs een reconstructie geweest.

De verdachte heeft meegewerkt aan de reconstructie. Volgens Pardijs heeft zijn cliënt alles wat er in de woning gebeurd zou zijn laten zien en uitgebeeld. De raadsman noemde de reconstructie "de ultieme verklaring van mijn cliënt". De advocaat zei dat de verdachte zich beroept op noodweer. Het dodelijke slachtoffer was bevriend met de man uit Mûnein, hij was op die dag op bezoek.

De verdachte woonde aan de andere kant van de straat. Hij was eerder op de dag langsgeweest bij zijn dorpsgenoot en kwam later terug, met een steen en een mes. Daarna liep het uit de hand in het huis.