Judoka Sanne Vermeer heeft patent op brons: "Dus ik heb wel medaillekansen op het WK"

"Ik moet zeggen dat ik het wel spannend vind", zegt Sanne Vermeer in aanloop naar het WK judo in het Hongaarse Boedapest. De judoka uit Stiens is niet aangewezen voor de Olympische Spelen en dus is haar hele seizoen ingericht op het wereldkampioenschap. Op woensdag komt ze in actie in de gewichtsklasse tot en met 63 kilogram.