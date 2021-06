Zorgen om onbeveiligde spoorovergang Hindeloopen: "Ik houd iedere keer mijn hart vast"

Maar niet alleen toeristen moeten over de overgang bij Hindeloopen. De koeien van boer Sybren Bokma lopen ook twee keer per dag over de overgang. "Mijn weiland is aan de andere kant", begint Bokma zijn verhaal. "Ik wil eigenlijk dat er een tunnel komt, want dit is gevaarlijk voor de koeien en voor de mensen in de trein. Maar die tunnel kost klauwen met geld."

Puzzel

Naast dat is er nog een probleem, want als er wel slagbomen komen, dan mogen de koeien er niet meer overheen. Zo staat het in de wet. Dat kan voor ons niet, want mijn land ligt nou eenmaal aan de andere kant. Dus ze moeten wel over het spoort. Het is voor ProRail een hele puzzel. Ik ben benieuwd hoe we dit oplossen. Er liggen plannen dat alles voor 2023 aangepast moet worden, maar dat lijkt mij hier niet mogelijk."