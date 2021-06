Koophuizen in Fryslân gemiddeld nog steeds onder vraagprijs verkocht

In twee derde van de Nederlandse gemeentes werden huizen in 2020 gemiddeld boven de vraagprijs verkocht. In Fryslân is dat in geen één gemeente het geval. In de gemeentes Smallingerland en Tytsjerksteradiel gingen de koopwoningen gemiddeld precies voor de vraagprijs weg.

De cijfers van het CBS zijn in Fryslân echter niet helemaal compleet. Van Leeuwarden, Opsterland en de Waddeneilanden zijn over 2020 geen cijfers bekend.

In de gemeentes Harlingen en Waadhoeke zijn de koopwoningen het 'goedkoopst' in vergelijking met de vraagprijs. Daar was de koopprijs gemiddeld 2,1 procent lager dan de vraagprijs.