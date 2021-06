Bolsward krijgt deze week de toren terug op het stadhuis

De toren is er al sinds het najaar van 2019 af voor een restauratie. Hij was ernstig aangetast door de bonte knaagkever. Dat beestje is maar zes millimeter, maar eet zich dwars door het eikenhout heen. Daardoor waren de balken zwak geworden.

Restauratiespecialisten in Sneek hebben de toren de afgelopen tijd in oude staat opgeknapt.