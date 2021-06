Leeuwarden sluit zich aan bij Tytsjerksteradiel en waarschuwt ministerie: geen gaswinning

"Door de grote schade die door aardgaswinning en aardbevingen is aangericht in het nabijgelegen Groningen is het duidelijk en begrijpelijk dat in onze buurgemeente hierdoor onrust is ontstaan", schrijft Leeuwarden. "Wij sluiten ook in onze gemeente maatschappelijke onrust niet uit."

Door de plannen om te stoppen met het winnen uit het grote Groninger gasveld, verschuift de focus naar kleinere gasvelden. Daarvan liggen er veel in Fryslân. "Wij zien de maatschappelijke onrust in onze regio breed en snel toenemen", schrijven de burgemeester en wethouders in Leeuwarden.