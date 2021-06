Vakbond wil snelheid van treinen bij onbeveiligde overgangen fors omlaag

De Boer is nog steeds erg onder de indruk van het ongeluk. Hij was als één van de eersten ter plaatse en had meteen door dat het om zijn gasten ging. "De impact is hier heel groot. Iedereen was ervan in shock. Het is niet te omschrijven eigenlijk."

Waarom niet eerder?

Al jaren dringt De Boer aan op de aanpak van de overgang. Er kwamen Andreaskruizen en hekken te staan. "Maar van ProRail, de spoorbeheerder, heb ik nooit iets gehoord. Ik hoorde van iemand uit het dorp dat de overgang beveiligd zou worden. Dat er overeenstemming was tussen de gemeente, provincie en spoorbeheerder."