Veel onzekerheid over vakantie: "Regels veranderen elke 24 uur"

Ook al is er veel onzeker en hebben de reizigers nog wel vragen, de reisbureaus zien het aantal boekingen enorm toenemen. Van der Waard: "De drukte is nog niet zoals we gewend zijn in deze periode omdat nog niet alles open is, maar er is zeer veel animo."

Dat zegt ook Van der Veen: "We hebben ook wel veel boekingen naar landen die op dit moment op code geel staan, dus daar zijn we heel blij mee."

Vakanties worden steeds duurder

Ook al kan de situatie ieder moment veranderen, volgens de reisbureaus is het wel verstandig om zo snel mogelijk een vakantie te boeken. De verwachting is dat de vakanties steeds duurder worden. "Als je in augustus nog wilt boeken is er niet veel keus meer", zegt Van der Veen. Van der Waard sluit zich daarbij aan. "Ik zou zeker adviseren om te boeken als je van plan bent om te gaan, want de kans dat er straks krapte ontstaat, met name in de vakantieperiode, is vrij groot."