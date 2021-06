Met Tokio in zicht zoekt Marit Bouwmeester alleen nog 'urgentie'

Met de Spelen in zicht zoekt Bouwmeester alleen nog naar, zoals ze het zelf noemt, 'de urgentie' in het zeilen van een race. "Mijn laatste evenement was het EK, afgelopen oktober. En ik ben iemand die altijd wel een paar wedstrijden nodig heeft voor ritme."

Over enkele weken vertrekt de zeilster uit Warten naar Japan. De eerste Olympische races in de Laser Radial-klasse zijn op 25 juli.

Van der Meer kijkt vooruit

Friezinne Laila van der Meer pakte met Bjarne Brouwer de gouden medaille op de regatta in Medemblik in de Nacra-klasse. Dat smaakt naar meer. "Ons doel op de lange termijn is om mee te doen om de medailles op de Olympische Spelen van 2024", zegt ze. De Spelen zijn dan in Parijs.

Dit jaar doen Van der Meer en Brouwer niet mee aan de Spelen. De komende jaren staan in het kader van verbeteren. Dat begint op het jeugd-WK, komende maandag.