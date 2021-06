Geen verbetering in acceptatie homoseksualiteit in voetbalwereld: "Schelden doet pijn"

Er is gesproken over wat we daaraan kunnen doen. "Het begint eigenlijk met het uitspreken en laten zien dat iedereen welkom is." De regenboogvlag is daar een goed symbool voor. "Dat is een begin. Wanneer een club bijvoorbeeld zegt: we staan hiervoor, iedereen is gelijk. Je moet er wel over praten. Het is lastig hoe het ervoor staat."