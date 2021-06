Sipke Hulshoff: "In de toekomst hoofdtrainer bij Cambuur? Zeg nooit nooit"

Hulshoff was de afgelopen twee jaar assistent van Wim Jonk bij Volendam. Daarvoor werkte hij bij Cambuur als assistent en daar was hij zelfs even interim-hoofdtrainer.

Stap achteruit?

De stap naar de beloften van Jong Feyenoord in de derde divisie lijkt dan op een stap achteruit, maar daar is Hulshoff het niet mee eens. "Als ik kijk naar hoe groot de club is en het feit dat ik zijdelings bij het eerste elftal betrokken ben, zou dit zomaar een heel mooie stap vooruit kunnen betekenen."