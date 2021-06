Problemen met nieuwe boten van Doeksen: "Het komt juist doordat ze zo nieuw zijn"

"We zijn zaterdag erg geschrokken", zegt Doeksen-directeur Dirk Spoor: "Dus toen we vandaag aan het einde van de middag weer een storing hadden, hebben we direct gezegd: we moeten extra voorzichtig zijn. Zaterdag lag de Willem Barentsz stil op het Wad, dat wilden we nu niet weer hebben."

Reizigers met snelboot overgebracht, auto's met vrachtboot

De problemen met Willem de Vlamingh begonnen maandag aan het einde van middag, toen de boot zou vertrekken uit de haven van Harlingen. De 161 reizigers konden van de boot afkomen en met de snelboot nog naar Terschelling. De vrachtboot MS Noord Nederland heeft de auto's overgebracht.

"We hebben verschillende boten en het was niet een heel drukke dag. Dus we konden de vrachtboot nog snel even gebruiken voor de auto's."