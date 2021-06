Praktijkdocenten krijgen voorrang als priklocaties vaccin overhouden

De GGD hanteert die lijst voor het geval er op een locatie vaccin over is aan het eind van de dag. Iedere dag houdt de GGD op elke vaccinatielocatie tussen de nul en tien vaccins over. In totaal zijn er in Fryslân acht vaccinatielocaties.

Het gaat in dit geval om leraren die nog geen uitnodiging hebben gekregen om een afspraak voor een vaccinatie te maken. Tot nu toe kan iedereen die in 1986 of later is geboren een afspraak maken. De onderwijsinstellingen kunnen mensen uit het praktijkonderwijs aanmelden voor de reservelijst.

500 schrijnende gevallen ingeënt

Tot voor kort plaatsten huisartsen mensen uit de eigen kring op de lijst, als het om schrijnende gevallen ging. Sinds half april heeft GGD Fryslân 500 schrijnende gevallen ingeënt. Inmiddels hebben alle mensen met een medische indicatie een reguliere uitnodiging gekregen, zegt de GGD.