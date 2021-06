SC Heerenveen raakt Lasse Schöne kwijt aan NEC

Dat bevestigt de zaakwaarnemer van Schöne (35) na berichtgeving van Voetbal International. Schöne speelde tussen 2008 en 2012 ook al bij NEC.

In 2012 haalde Ajax de Deen naar Amsterdam. Daar speelde hij zeven jaar. Toen ging hij naar Genoa, maar toen hij zijn basisplaats in Italië kwijtraakte, liet hij zijn contract ontbinden. In februari tekende Schöne een contract van een halfjaar voor SC Heerenveen, dezelfde club waar hij in de jeugdopleiding ook voor speelde.

Schöne mist eerste wedstrijd NEC

Schöne speelde dit seizoen twaalf competitiewedstrijden voor Heerenveen en maakte hij een doelpunt. In zijn laatste wedstrijd kreeg hij rood. Door zijn schorsing mist hij daarom de eerste wedstrjid van NEC.