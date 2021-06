'Delen van Fryslân afsluiten met wolvenhek is onnodig en onhoudbaar'

Maar de organisaties zeggen nu dat het Hof van Justitie van de EU al verschillende keren heeft uitgesproken dat zwaar beschermde soorten zoals de wolf zelf moeten kunnen bepalen waar ze zich vestigen.

'Raster is genoeg'

De natuurbeschermers zeggen dat het plaatsen van rasters bij een schaapskudde of ander vee genoeg is om een wolf af te schrikken. Een kuddewaakhond kan ook helpen. Een wolf die een paar keer schrikt of pijn heeft, gaat wel weg. Helemaal als er geen natuurlijke dekking is, zoals op de Friese graslanden.

Verschillende partijen in het land pleiten voor het instellen van wolvenvrije zones. Maar volgens de organisaties zou geen enkel voorstel voor een wolvenvrije zone het overleven bij de Europese rechter.