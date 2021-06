Doarpsmûne Reduzum heeft 500 leden nodig voor nieuwe windturbine

Ze zullen langs de deuren om leden te winnen. Niet alleen in Reduzum, mar ek yn Friens, Tzienserbuorren en Idaerd. Leden moeten eenmalig een bijdrage van 5 euro betalen voor onbepaalde tijd. Op basis daarvan krijgen ze dan ook een winstuitkering toegekend, legt Zijlstra uit. "Die winstuitkering kunnen zij dan weer besteden aan het dorp. Dat koppelen we aan het verenigingsleven, de sportclubs, en op die manier profiteren de dorpen van die subsidieregeling."

Tot nu toe zijn er zo'n 100 leden binnengehaald en Zijlstra verwacht dat daar in elk geval nog eens 100 bij zullen komen. Over de resterende 300 leden zit hij ook niet in. "We hebben 550 adressen, maar we kunnen altijd nog uitwijken naar de omringende dorpen: Raerd, Easterwierrum, Mantgum, Wurdum, Grou, Jirnsum. Wytgaard kin ek noch meidwaan."