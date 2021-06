'Súdwesthoeksk' leren? Schrijver Joël Hut biedt een cursus aan

Dichter Joël Hut (26) uit Sint-Nicolaasga biedt online een minicursus 'Súdwesthoeksk' aan. Dat is een van de gesproken talen in Fryslân naast het 'Klaaifrysk' en 'Wâldfrysk'. In de Zuidwesthoek zeggen se 'sköle' in plaats van 'skoalle' en 'futten' in plaats van 'fuotten'. Zelf schrijft hij ook in zijn moedertaal.