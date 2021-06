Voorzitter CDA Fryslân over kwestie Van Lienden: "Naast juridische kant gaat het ook om moreel kompas"

CDA-er Van Lienden zei dat hij het voor de goede zaak deed en er niet aan verdiende. Hij zat zondag in het televisieprogramma Buitenhof. "Dat interview heb ik wel gezien", vertelt Theo Joosten, voorzitter van het CDA Fryslân. "Het was een pittig interview. Hij gaf aan dat hij een paar dingen verkeerd had gedaan, maar hij deed ook nieuwe mededelingen. Hij zei onder andere dat hij jet CDA zou hebben ingelicht en dat was nog niet eerder bekend gemaakt. Dat was wel een verrassende mededeling." Er wordt uitgezocht of Van Lienden het heeft gemeld bij het CDA.

Joosten vindt het niet gunstig voor de partij dat zo'n prominent lid zo in het nieuws komt. "Het is een individuele actie, maar die straalt helaas wel uit op de hele partij, maar dat wil niet zeggen dat de partij zo handelt en denkt. Het is een individueel lid dat dat gegaan heeft."

Hij ziet twee aspecten in de discussie. "Er zit een formeel juridische kant aan, er wordt uitgezocht wat er is gebeurd en of dat correct is in juridische zin. Maar het heeft ook een andere laag, de persoonlijke integriteit. Ik vergelijk het met huisjesmelkers in de grote steden. Juridisch kan het wel, maar dat wil niet zeggen dat het juist en goed is. Integriteit heeft ook een persoonlijke noot, een moreel kompas."

Joosten wacht eerst het onderzoek af voordat hij kan zeggen hoe de toekomst van Van Lienden er bij de partij uitziet.