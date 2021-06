Gertjan Verbeek bij Almere City FC weer aan de slag als trainer

"Na een aantal goede gesprekken de afgelopen periode ben ik overtuigd van de ambitie die Almere City FC heeft en wil ik graag de club vooruit helpen om die ambitie te verwezenlijken", vertelt Verbeek op de website van zijn nieuwe club. "De organisatie staat en de randvoorwaarden om te presteren zijn aanwezig. Ik kijk ernaar uit om te beginnen!"

De club uit Almere hoopt op korte termijn te promoveren vanuit de eerste divisie naar de eredivisie. Het afgelopen jaar lukte dat niet: in de play-offs verloor Almere City van NEC.

Almere City is de zesde Nederlandse club waar Verbeek aan de slag gaat. In het buitenland werkte hij in Duitsland en Australië.