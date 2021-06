Elfstedengolfactie levert 11.111 euro en 11 cent op voor Foppe Fonds

"Dat bedrag met al die elven is niet toevallig, maar het zit er een beetje omheen. Dus toen zeiden we: dan moet dit het zijn", vertelt Hempenius. Het weekend is hem goed bevallen. "Het was een weekend met alleen maar hoogtepunten en ik ben heel trots op wat we hebben opgehaald. Zaterdagavond was ik echt kapot. De eerste dag was het zwaarst, maar vannacht heb ik als een os geslapen."

De baan op Ameland was bijzonder. "We kwamen iets later aan dan gepland, dus ik kon pas om half tien 's avonds afslaan en tien voor elf hebben we de laatste afgeslagen. In het donker dus." Naast het goede doel was het ook zijn missie om de golfbanen onderling met elkaar te verbinden. "Ik wilde laten zien dat Fryslân een provincie is waar je ook mooi kunt golfen."

Het smaakt naar veel meer. "Ik heb gezegd dat ik dit nog wel elf keer wil doen. Zoveel plezier heb ik gehad met het team."