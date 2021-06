FNV Spoor wil onbeveiligde overwegen per direct sluiten: "Dit moet stoppen"

In Fryslân zijn er nog negen openbare, niet beveiligde spoorovergangen. Vier liggen in de gemeente Waadhoeke en vijf in de gemeente Súdwest-Fryslân. In heel Nederland zijn er nog zo'n 280 onbeveiligde overwegen, waarvan er 180 openbaar toegankelijk zijn. De ambitie is om in 2023 al deze gevaarlijke spoorovergangen te hebben aangepakt.

Volgens Janssen staat de overweg bij Boazum al een tijd op de planning om te worden aangepakt. "Geld is vrijgemaakt, de gemeente is akkoord, ProRail is akkoord, iedereen is al twee jaar akkoord dat deze overweg beveiligd moet worden. Dan is het toch niet meer uit te leggen dat hij nu nog niet beveiligd is? Daar hoef je toch geen rapport meer over te schrijven?"