Oude grasmat in 750 bloempotten verdeeld onder Heerenveenfans

Voor seizoenkaarthouders, vrijwilligers en sponsoren was een stukje grasmatig gratis. Clubkaarthouders betaalden vijf euro. "In totaal waren er toch wel een stuk als 200 mensen die vijf euro hebben betaald", vertelt De Boer. "We moeten nog even kijken wat we met dat geld doen."

Over drie jaar weer?

De afgelopen weekenden heeft Heerenveen vaker zaken georganiseerd op de oude grasmat. Het duurt waarschijnlijk een paar jaar voordat zoiets weer kan. "De bedoeling is dat de nieuwe grasmat drie jaar blijft liggen. Maar dan blijft het ook bijzonder", zegt De Boer.