Ergernis over nieuwe dierenwet: 'niet nagedacht over gevolgen'

In de wet is een amendement opgenomen, wat inhoudt dat dieren zich niet langer hoeven aan te passen aan hun huisvesting en dat ze niet permanent de mogelijkheid mag worden ontnomen om 'natuurlijk gedrag' te vertonen.

Concreet zou dat volgens CDA-prominent Van der Ploeg betekenen dat een parkiet niet meer in een kooi mag, een hond niet aan de riem en dat bij koeien de horens er niet afgehaald mogen worden.

Van der Ploeg teleurgesteld in Eerste Kamer

De politiek heeft volgens Van der Ploeg niet in de gaten gehad wat ze met het amendement veroorzaakten toen ze de wet hebben aangenomen. "Het valt mij tegen van de Eerste Kamer. Die moeten kijken of het haalbaar is en daar hebben ze niet eens naar gekeken."

Van der Ploeg vindt dat de wet veel te ver gaat en dat we moeten nadenken over de relatie tussen mens en dier. "We zien de huisdieren als partner of huisgenoot. Waar eindigt dit?"