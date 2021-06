Route naar Tokio wordt lastiger voor hoogspringer Amels na FBK Games

De 29-jarige Amels sprong in z'n eerste poging over 2,15 meter. Op 2,20 meter ging het lastiger, maar bij z'n derde poging haalde hij die hoogte ook. Hij slaagde er niet in de volgende hoogte, 2,24 meter, te halen.

Het is wel zijn beste prestatie op de FBK Games, want zijn vorige beste resultaat daar was 2,19 meter. Het resultaat van zondag komt echter niet in de buurt van zijn persoonlijk record van 2,28 meter. Dat sprong Amels in 2013 al. Twee jaar geleden haalde hij diezelfde hoogte.