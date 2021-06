Bouwmeester net naast podium op laatste test voor Olympische Spelen

Bouwmeester, die meedoet in de Laser Radial-klasse, had geen goede uitgangspositie. Na een peer slechtere races eerder in de week was ze weggezakt naar de vijfde plaats. In de medal race kwam ze nog wel in de buurt van het podium, maar ze kwam net twee punten tekort voor het brons. Dat ging naar Agata Barwinska uit Polen.

De winst was voor Marie Barrue uit Frankrijk. De Hongaarse Maria Erdi pakte zilver. Mirthe Akkerman, uit Akkrum, werd achttiende in het eindklassement. Marissa IJben werd 47e.

Laatste test

De wedstrijd in Medemblik is een van de grote voorjaarsklassiekers in het zeilen. En niet alleen dat: het was voor Bouwmeester bovendien de laatste test voor de Spelen in Tokio, over ruim een maand.