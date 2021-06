Zingen mag weer in de kerk, al is het op praatniveau

Sinds dit weekend mag er ook weer een beetje worden gezongen, hetzij op praatniveau. Dat deed een enkeling in de kerk. "Dat heeft ook te maken met voorzichtigheid. En bovendien hebben we als kerkenraad nog geen beslissing genomen wat we gaan doen. Dat doen we dinsdag op de vergadering, Dat zingen is nog mondjesmaat, twee coupletten aan het end van de dienst. Mensen willen uit volle borst zingen, hun gevoel laten spreken. Maar dat mag niet. Bizar eigenlijk. Aan de andere kant hebben we wel te maken met een gevaarlijk virus en een kwetsbare groep."

In de Jacobijnerkerk zong een koor van vier leden.