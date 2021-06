Wielrenner ernstig gewond na aanrijding op het Alddiel in Leeuwarden

Op het Alddiel in Leeuwarden was zondagmiddag een aanrijding tussen een auto en een wielrenner. Volgens de politie gaat het om een ernstige aanrijding en is het slachtoffer zeer ernstig gewond geraakt. Het Alddiel ligt aan de oostkant van de stad, nabij de Groene Ster. De persoon op de fiets is naar het ziekenhuis gebracht.