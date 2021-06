Een spoorovergang sluiten: "Als iedereen graag wil, dan kan het snel"

"Verschrikkelijk"

Het ongeluk in Boazum zaterdag deed Sijtsma meteen terugdenken aan het ongeluk in 2017. "Je hoort het en denkt: er is weer wat gaande. Je weet zelf ook hoe het toen bij je thuis was. Je kijkt het nieuws. Het waren in dit geval twee campinggasten. De mensen die er wonen hebben er wel emotie bij, maar voelen niet het verlies van een dierbare. Het is bij je op het erf gebeurd. Maar voor de families is het 't meest verschrikkelijk."

Grondbezitters

Bij Sijtsma was het knelpunt snel verdwenen. "Ik kan niet oordelen hoe de situaties bij een ander zijn," zegt hij. "Maar de nieuwe weg die bij ons moest worden aangelegd, hoefde alleen over ons land heen. Als de boer dat wil, dan is de hindernis weg. Maar is er een andere grondbezitter bij die het niet wil, dan blijft het proces haken."

Intentie goed

Daarom hoopt Sijtsma wel dat mensen genuanceerd naar de situatie kijken. "Veel mensen roepen dat alles nu in één keer moet worden opgelost. Maar zo eenvoudig is het ook niet. Je hebt vaak met veel partijen te maken om alles in orde te maken. Als het maar eventjes blijft haken, dan duurt het langer. Om altijd te wijzen naar ProRail is ook niet terecht. Ik denk echt dat zij de intentie hebben om spoorwegovergangen veilig te maken. Pier Eringa van ProRail zei destijds: de veiligste overweg is géén overweg."