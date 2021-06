Eindelijk compensatie toeslagenaffaire: "Maar het boek is nog niet gesloten"

Anoeska de Vries is blij dat ze de compensatie nu eindelijk heeft. Maar het voelt dubbel, omdat het voor veel anderen nog niet zo is. "Dit boek kan daarom nog niet worden gesloten," zegt ze.

Ze was verbijsterd dat het niet lukte om 1 mei te halen, Ze zei: "Eigenlijk wordt je opnieuw gedupeerd. Wisten we maar hoe het verder moest. Ik ben bang dat het nog heel lang duurt. Van ons wordt verwacht dat we maar afwachten, maar zo werkt het niet. Ik heb de ombudsman ingeschakeld, die heeft me geholpen. Ik heb een e-mail naar de generaal-directeur van toeslagen gestuurd. Ik ben er klaar mee, ik wil worden geholpen." Anoeska wachtte al een half jaar op het geld.

Afwijzing

Net voor 1 mei kreeg zij net als veel andere gedupeerden een afwijzingsbrief. "Dat was niet de bedoeling, daar heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen ook haar excuses voor aangeboden. Maar daarmee is de belofte van 30.000 euro voor 1 mei niet nagekomen."

Volgens De Vries is het nog steeds een grote bende. "Ongeorganiseerd, dingen worden beloofd maar niet nagekomen, gedupeerden zijn onrustig en zitten in onzekerheid. Men is druk bezig met oplossingen bij de Belastingdienst, maar die zien wij nog niet."