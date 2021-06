OVERZICHT: Dit zijn de 9 openbare, onbeveiligde spoorovergangen in Fryslân

Aldert Baas van ProRail verklaarde zaterdag tegen Omrop Fryslân met man en macht te werken aan het verwijderen van de gevaarlijke punten.

Hij erkent echter ook dat het soms lang duurt. "Het duurt te lang om dit soort overwegen aan te pakken, maar we moeten het samen met overheden en de omgeving doen. We willen graag snel, maar het is vaak ingewikkeld. We moeten tot goede plannen en financiering komen", zegt hij.