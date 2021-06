Opsterland in gesprek over vrachtverkeer bij Wijnjewoude

Het gaat met name om vrachtverkeer dat uit Haulerwijk vandaan komt. Het college heeft in reactie gezegd dat het probleem in meerdere gemeenten speelt en dat er overleg nodig is om tot een goede oplossing te komen. Volgens het college speelt ook de provincie een rol in de gesprekken. Het plaatselijk belang van Wijnjewoude heeft een werkgroep gevormd om een vinger aan de pols te houden.